В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных сел

В Черниговской области объявлена обязательная эвакуация из 12 сел у границы
Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации населения с приграничных территорий Черниговской области, начиная с 1 июля. Соответствующее решение было принято по просьбе военных.
Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА, передает Новини.LIVE.
Перечень общин
Эвакуацию планируется завершить в течение двух месяцев. Под эвакуацию подпадают 12 населенных пунктов в четырех территориальных общинах.
Корюковская ТГ:
- Прибинь
- Шишковка
- Рудня
Городнянская ТГ:
- Лемешевка
- Мощенка
Новгород-Северская ТГ:
- Воробьевка
- Камень
- Каменская Слобода
- Карабаны
- Чайкино
Семеновская ТГ:
- Газопроводная
- Александровка
Продление ранее объявленной эвакуации
Также принято решение о продлении обязательной эвакуации еще из семи приграничных сел, где она была введена ранее. Часть жителей уже выехала, другие письменно отказались от эвакуации.
Речь идет о следующих населенных пунктах:
- Сновская ТГ: Горск
- Городнянская ТГ: Бериловка
- Новгород-Северская ТГ: Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская
- Семеновская ТГ: Костобобров, Железный Мост
Ситуация и организация эвакуации
По данным общин и районных военных администраций, в этих населенных пунктах в настоящее время проживает около тысячи человек, среди них — 120 детей.
Власти сообщают, что алгоритм эвакуации уже отработан: определены места сбора, маршруты и транспорт. Также предусмотрено обязательное расселение людей и обеспечение временного жилья.
Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области расширили список населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Новые меры охватывают 23 села и поселка Синельниковского района, из которых в течение месяца должны выехать около 3800 детей.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Из-за постоянной угрозы жизни местные жители вынуждены покидать свои дома и переезжать в более безопасные регионы. Правоохранители и волонтеры ежедневно работают в опасных условиях, помогая людям эвакуироваться из зоны обстрелов.