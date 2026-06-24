В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных сел

Эвакуация украинцев. Илюстративное фото: ЮНИСЕФ

Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации населения с приграничных территорий Черниговской области, начиная с 1 июля. Соответствующее решение было принято по просьбе военных.

Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА, передает Новини.LIVE.

Перечень общин

Эвакуацию планируется завершить в течение двух месяцев. Под эвакуацию подпадают 12 населенных пунктов в четырех территориальных общинах.

Корюковская ТГ:

Прибинь

Шишковка

Рудня

Городнянская ТГ:

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Лемешевка

Мощенка

Новгород-Северская ТГ:

Воробьевка

Камень

Каменская Слобода

Карабаны

Чайкино

Семеновская ТГ:

Газопроводная

Александровка

Продление ранее объявленной эвакуации

Также принято решение о продлении обязательной эвакуации еще из семи приграничных сел, где она была введена ранее. Часть жителей уже выехала, другие письменно отказались от эвакуации.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

Сновская ТГ: Горск

Городнянская ТГ: Бериловка

Новгород-Северская ТГ: Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская

Семеновская ТГ: Костобобров, Железный Мост

Ситуация и организация эвакуации

По данным общин и районных военных администраций, в этих населенных пунктах в настоящее время проживает около тысячи человек, среди них — 120 детей.

Власти сообщают, что алгоритм эвакуации уже отработан: определены места сбора, маршруты и транспорт. Также предусмотрено обязательное расселение людей и обеспечение временного жилья.

Новини.LIVE сообщали, что в Днепропетровской области расширили список населенных пунктов, где введена принудительная эвакуация семей с детьми. Новые меры охватывают 23 села и поселка Синельниковского района, из которых в течение месяца должны выехать около 3800 детей.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска ежедневно обстреливают приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Из-за постоянной угрозы жизни местные жители вынуждены покидать свои дома и переезжать в более безопасные регионы. Правоохранители и волонтеры ежедневно работают в опасных условиях, помогая людям эвакуироваться из зоны обстрелов.