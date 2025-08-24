Переговоры РФ и Украины - Кремль пошел на уступки

Джей Ди Вэнс. Фото: The Wisconsin Independent

России пришлось пойти на некоторые уступки в вопросе перемирия. В частности, Кремлю пришлось признать, что он не сможет установить в Киеве марионеточный режим, а Украина после войны сохранит территориальную целостность.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для NBC News.

Основная цель РФ в войне

Вэнс отметил, что одним из основных требований и главных целей войны Кремля было то, что РФ должна была установить в Киеве марионеточный режим. Однако это не получится.

"Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале", — отметил вице-президент США.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить Путина может только глава США Дональд Трамп.

Трамп в свою очередь рассказал, что будет делать, если Путин не согласится на перемирие.