РФ признала, что Украина сохранит свои территории — Вэнс

РФ признала, что Украина сохранит свои территории — Вэнс

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:28
Переговоры РФ и Украины - Кремль пошел на уступки
Джей Ди Вэнс. Фото: The Wisconsin Independent

России пришлось пойти на некоторые уступки в вопросе перемирия. В частности, Кремлю пришлось признать, что он не сможет установить в Киеве марионеточный режим, а Украина после войны сохранит территориальную целостность.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью для NBC News.

Основная цель РФ в войне

Вэнс отметил, что одним из основных требований и главных целей войны Кремля было то, что РФ должна была установить в Киеве марионеточный режим. Однако это не получится.

"Я не говорил, что россияне уступили во всем. Но они уступили в признании того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны. Они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве, это было главным требованием в начале", — отметил вице-президент США.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить Путина может только глава США Дональд Трамп.

Трамп в свою очередь рассказал, что будет делать, если Путин не согласится на перемирие.

США Киев война в Украине Россия Джей Ди Вэнс
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
