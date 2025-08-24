Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ визнала, що Україна збереже територіальну цілісність — Венс

РФ визнала, що Україна збереже територіальну цілісність — Венс

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 18:28
Переговори РФ та України - Кремль пішов на поступки
Джей Ді Венс. Фото: The Wisconsin Independent

Росії довелося піти на деякі поступки у питанні перемир’я. Зокрема, Кремлю довелося визнати, що він не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність. 

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю для NBC News.

Реклама
Читайте також:

Основна ціль РФ у війні

Венс наголосив, що однією з основних вимог та головних цілей війни Кремля було те, що РФ мала встановити у Києві маріонетковий режим. Проте це не вийде.

"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", — зазначив віцепрезидент США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише очільник США Дональд Трамп.

Трамп у свою чергу розповів, що робитиме, якщо Путін не погодиться на перемир’я.

США Київ війна в Україні Росія Джей Ді Венс
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації