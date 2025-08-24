Переговори РФ та України - Кремль пішов на поступки

Джей Ді Венс. Фото: The Wisconsin Independent

Росії довелося піти на деякі поступки у питанні перемир’я. Зокрема, Кремлю довелося визнати, що він не зможе встановити в Києві маріонетковий режим, а Україна після війни збереже територіальну цілісність.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю для NBC News.

Венс наголосив, що однією з основних вимог та головних цілей війни Кремля було те, що РФ мала встановити у Києві маріонетковий режим. Проте це не вийде.

"Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", — зазначив віцепрезидент США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зупинити Путіна може лише очільник США Дональд Трамп.

Трамп у свою чергу розповів, що робитиме, якщо Путін не погодиться на перемир’я.