Оккупанты нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ 16 октября

РФ ударила по учебному центру Сухопутных войск — есть жертвы
Российские оккупанты утром 16 октября нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск. В результате атаки есть жертвы.
Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" в Facebook.
Удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ
Российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В частности, зафиксирован обстрел двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, который расположен в тыловой и относительно спокойной части Украины.
"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы", — говорится в сообщении.
Раненым оказывается медицинская помощь. В ближайшее время военные подразделения смогут связаться с близкими.
"Решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", — добавили в Сухопутных войсках.
Напомним, 24 сентября оккупанты ударили по одному из учебных подразделений Сухопутных войск. Есть потери среди личного состава.
Кроме того, 29 июля захватчики также атаковали учебное подразделение Сухопутных войск. Сообщалось о погибших и раненых.
