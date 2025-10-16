Оккупанты нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ 16 октября

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

Российские оккупанты утром 16 октября нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск. В результате атаки есть жертвы.

Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг" в Facebook.

Удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

Российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В частности, зафиксирован обстрел двумя баллистическими ракетами по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ, который расположен в тыловой и относительно спокойной части Украины.

"Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы", — говорится в сообщении.

Раненым оказывается медицинская помощь. В ближайшее время военные подразделения смогут связаться с близкими.

"Решением Главнокомандующего Вооруженных сил Украины по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших", — добавили в Сухопутных войсках.

Пост ОК "Юг". Фото: скриншот

Напомним, 24 сентября оккупанты ударили по одному из учебных подразделений Сухопутных войск. Есть потери среди личного состава.

Кроме того, 29 июля захватчики также атаковали учебное подразделение Сухопутных войск. Сообщалось о погибших и раненых.