РФ нанесла удар по учебному подразделению ВСУ — есть погибшие и раненые

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: t.me/landforcesofukraine

Во вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Есть погибшие и раненые среди личного состава.

Об этом сообщили 29 июля в Сухопутных войсках.

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По состоянию на 21:30 было известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте происшествия работают экстренные службы, а раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка и начато служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности. Командованием Вооруженных сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", — говорится в заявлении Сухопутных войск.

В командовании ВСУ выразили искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Заявление Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 июля армия РФ нанесла ракетный удар по роддому в Каменском. В результате атаки погибли три человека, еще 22 получили ранения.

Также российские оккупанты атаковали исправительную колонию в Запорожской области, в результате чего погибли 17 человек.