РФ нанесла удар по учебному подразделению ВСУ — есть погибшие и раненые

РФ ударила ракетой по учебному подразделению ВСУ — есть погибшие
Во вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Есть погибшие и раненые среди личного состава.
Об этом сообщили 29 июля в Сухопутных войсках.
РФ нанесла удар по подразделению ВСУ
По состоянию на 21:30 было известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте происшествия работают экстренные службы, а раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка и начато служебное расследование.
"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности. Командованием Вооруженных сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", — говорится в заявлении Сухопутных войск.
В командовании ВСУ выразили искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.
Напомним, в ночь на 29 июля армия РФ нанесла ракетный удар по роддому в Каменском. В результате атаки погибли три человека, еще 22 получили ранения.
Также российские оккупанты атаковали исправительную колонию в Запорожской области, в результате чего погибли 17 человек.
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