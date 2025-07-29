Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила ракетой по учебному подразделению ВСУ — есть погибшие

РФ ударила ракетой по учебному подразделению ВСУ — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 23:12
РФ нанесла удар по учебному подразделению ВСУ — есть погибшие и раненые
Военный ВСУ. Иллюстративное фото: t.me/landforcesofukraine

Во вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Есть погибшие и раненые среди личного состава.

Об этом сообщили 29 июля в Сухопутных войсках.

Реклама
Читайте также:

РФ нанесла удар по подразделению ВСУ

По состоянию на 21:30 было известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте происшествия работают экстренные службы, а раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Для выяснения всех обстоятельств инцидента создана специальная комиссия под руководством начальника Военной службы правопорядка и начато служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности. Командованием Вооруженных сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", — говорится в заявлении Сухопутных войск.

В командовании ВСУ выразили искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

РФ вдарила по підрозділу ЗСУ 29 липня
Заявление Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 29 июля армия РФ нанесла ракетный удар по роддому в Каменском. В результате атаки погибли три человека, еще 22 получили ранения.

Также российские оккупанты атаковали исправительную колонию в Запорожской области, в результате чего погибли 17 человек.

ВСУ обстрелы война в Украине ракетный удар Сухопутные войска
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации