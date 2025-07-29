РФ завдала удару по навчальному підрозділу ЗСУ — є загиблі та поранені

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: t.me/landforcesofukraine

У вівторок, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Є загиблі та поранені серед особового складу.

Про це повідомили 29 липня у Сухопутних військах.

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Станом на 21:30 було відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці події працюють екстрені служби, а пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Для з'ясування всіх обставин інциденту створено спеціальну комісію під керівництвом начальника Військової служби правопорядку та розпочате службове розслідування.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності. Командуванням Збройних сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах", — йдеться у заяві Сухопутних військ.

У командуванні ЗСУ висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.

Заява Сухопутних військ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ніч на 29 липня армія РФ завдала ракетного удару по пологовому будинку у Кам'янському. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще 22 отримали поранення.

Також російські окупанти атакували виправну колонію в Запорізькій області, внаслідок чого загинули 17 людей.