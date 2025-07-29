У Кам'янському під час обстрілу 29 липня загинула вагітна

Обстріл Кам'янського — через удар по пологовому загинула вагітна
У ніч на вівторок, 29 липня, російські війська завдали ракетного удару по Кам'янському у Дніпропетровській області. Ворожа ракета влучила у пологовий будинок та вбила молоду дівчину.
Про це повідомляє канал "Новости Каменское" у Facebook.
У Кам'янському під час обстрілу загинула вагітна
"Це була неймовірно хороша та лагідна людина. Вона завжди заряджала всіх посмішками!" — говориться у повідомленні.
Як стало відомо, дівчина була на сьомому місяці вагітності. Але російська балістична ракета вбила її та її ненародженого сина.
"Я таких світлих людей, як вона, не зустрічала… Це горе для всіх.
Всі разом із нею чекали на довгоочікувану зустріч із синочком…" — додали у повідомленні.
У джерелі також показали фото загиблої.
Нагадаємо, вночі 29 липня росіяни вдарили по виправній колонії на Запоріжжі. Наразі відомо про 17 загиблих.
Крім того, пізно ввечері 28 липня окупанти завдали удару по кількох громадах Дніпропетровської області. Ворог атакував з різного типу озброєння, є загиблі та поранені.
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