В Каменском во время обстрела погибла беременная 29 июля во время обстрела

Обстрел Каменского — из-за удара по роддому погибла беременная
В ночь на вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в роддом и убила молодую девушку.
Об этом сообщает канал "Новости Каменское" в Facebook.
В Каменском во время обстрела погибла беременная во время обстрела
"Это был невероятно хороший и ласковый человек. Она всегда заряжала всех улыбками!" — говорится в сообщении.
Как стало известно, девушка была на седьмом месяце беременности. Но российская баллистическая ракета убила ее и ее нерожденного сына.
"Я таких светлых людей как она не встречала... Это горе для всех.
Все вместе с ней ждали долгожданной встречи с сыночком..." — добавили в сообщении.
В источнике также показали фото погибшей.
Напомним, ночью 29 июля россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье. Сейчас известно о 17 погибших.
Кроме того, поздно вечером 28 июля оккупанты нанесли удар по нескольким общинам Днепропетровской области. Враг атаковал из различного типа вооружения, есть погибшие и раненые.
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