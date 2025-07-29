В Каменском во время обстрела погибла беременная 29 июля во время обстрела

Последствия обстрела роддома в Каменском. Фото: ГСЧС

В ночь на вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в роддом и убила молодую девушку.

Об этом сообщает канал "Новости Каменское" в Facebook.

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В Каменском во время обстрела погибла беременная во время обстрела

"Это был невероятно хороший и ласковый человек. Она всегда заряжала всех улыбками!" — говорится в сообщении.

Как стало известно, девушка была на седьмом месяце беременности. Но российская баллистическая ракета убила ее и ее нерожденного сына.

"Я таких светлых людей как она не встречала... Это горе для всех.

Все вместе с ней ждали долгожданной встречи с сыночком..." — добавили в сообщении.

В источнике также показали фото погибшей.

Беременная девушка, которая погибла во время обстрела. Фото: Новости Каменское

Напомним, ночью 29 июля россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье. Сейчас известно о 17 погибших.

Кроме того, поздно вечером 28 июля оккупанты нанесли удар по нескольким общинам Днепропетровской области. Враг атаковал из различного типа вооружения, есть погибшие и раненые.