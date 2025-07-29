Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Обстрел Каменского — из-за удара по роддому погибла беременная

Обстрел Каменского — из-за удара по роддому погибла беременная

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 16:11
В Каменском во время обстрела погибла беременная 29 июля во время обстрела
Последствия обстрела роддома в Каменском. Фото: ГСЧС

В ночь на вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Каменскому в Днепропетровской области. Вражеская ракета попала в роддом и убила молодую девушку.

Об этом сообщает канал "Новости Каменское" в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Обстрел Каменского — из-за удара по роддому погибла беременная - фото 1
Пост канала. Фото: скриншот

В Каменском во время обстрела погибла беременная во время обстрела

"Это был невероятно хороший и ласковый человек. Она всегда заряжала всех улыбками!" — говорится в сообщении.

Как стало известно, девушка была на седьмом месяце беременности. Но российская баллистическая ракета убила ее и ее нерожденного сына.

"Я таких светлых людей как она не встречала... Это горе для всех.
Все вместе с ней ждали долгожданной встречи с сыночком..." — добавили в сообщении.

В источнике также показали фото погибшей.

Обстрел Каменского — из-за удара по роддому погибла беременная - фото 2
Беременная девушка, которая погибла во время обстрела. Фото: Новости Каменское

Напомним, ночью 29 июля россияне ударили по исправительной колонии в Запорожье. Сейчас известно о 17 погибших.

Кроме того, поздно вечером 28 июля оккупанты нанесли удар по нескольким общинам Днепропетровской области. Враг атаковал из различного типа вооружения, есть погибшие и раненые.

Днепропетровская область обстрелы беременность война в Украине гибель
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации