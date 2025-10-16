Окупанти вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ 16 жовтня

Термінова новина

Російські окупанти зранку 16 жовтня завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь" у Facebook.

Удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, зафіксовано обстріл двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, який розташований в тиловій та відносно спокійній частині України.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

Пораненим надається медична допомога. Найближчим часом військові підрозділу зможуть звʼязатися із близькими.

"Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.

Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", — додали у Сухопутних військах.

Допис ОК "Південь". Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Є втрати серед особового складу.

Крім того, 29 липня загарбники також атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ. Повідомлялося про загиблих та поранених.