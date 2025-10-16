Відео
Україна
Головна Новини дня РФ вдарила по навчальному центру Сухопутних військ — є жертви

РФ вдарила по навчальному центру Сухопутних військ — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 15:17
Оновлено: 15:27
Окупанти вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ 16 жовтня
Термінова новина

Російські окупанти зранку 16 жовтня завдали удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь" у Facebook.

Читайте також:

Удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

Російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, зафіксовано обстріл двома балістичними ракетами по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, який розташований в тиловій та відносно спокійній частині України.

"Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

Пораненим надається медична допомога. Найближчим часом військові підрозділу зможуть звʼязатися із близькими.

"Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за даним фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.
Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих", — додали у Сухопутних військах.

Допис ОК "Південь". Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Є втрати серед особового складу.

Крім того, 29 липня загарбники також атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ. Повідомлялося про загиблих та поранених.

війна ЗСУ Україна окупанти Сухопутні війська
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
