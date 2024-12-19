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РФ ударила по Кривому Рогу — первые последствия атаки

19 декабря 2024 03:33
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Кривого Рога 18 декабря — повреждены дома и больница
Взрывы в городе. Иллюстративная фотография. из открытых источников
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздним вечером, 18 декабря, Россия атаковала Кривой Рог судя по всему, баллистикой. В результате атаки повреждения получили многоэтажки, больница и не только. 

Об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

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Вилкул рассказал, что, к счастью, все живы. Однако в результате российских обстрелов перебиты центральные коллекторы, электричество и троллеи.

"Многие повреждения в многоэтажках. Пострадала больница. Штаб помощи работает. Водники, энергетики, транспортники и коммунальщики ликвидируют последствия", — добавил он.

Напомним, что два взрыва в Кривом Роге было слышно вечером, 18 декабря, примерно в 23:04 и 23:09. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Также мы писали, что около места взрыва, по словам Вилкула, исчезло электроснабжение.

Кривой Рог больницы взрыв Украина обстрелы война в Украине

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