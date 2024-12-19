Обстріл Кривого Рогу 18 грудня — поблизу місця вибуху зникло світло

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Пізно ввечері у середу, 18 грудня, у Кривому Розі пролунали щонайменше два вибухи. Поблизу одного них зникло електропостачання.

Про це у Telegram повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Читайте також:

Вибухи у Кривому Розі 18 грудня, зникло світло

Вілкул розповів, що штаб допомоги людям буде розгортатись в найближчій школі через дорогу, вказавши, що жителі зрозуміють, про який саме заклад йде мова. Виходячи з його допису стає зрозуміло про приліт.

"Все розуміємо, всі працюємо. Штаб допомоги людям (будівельні матеріали, комунальні бригади, заяви на матдопомогу від міста та інше) буде розгортатись в найближчій школі через дорогу (місцеві зрозуміють). Є відключення електрики навкруги. Інше згодом", — написав він о 23:43.

Нагадаємо, що вибух у Кривому Розі було чути о 23:04, а другий о 23:09. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики з півдня.

Також ми писали, що зранку, 17 грудня, було чути звуки вибухів у Києві. В столиці працювали сили ППО по дрону, який летів в напрямку центру міста.