Обстрел Кривого Рога 18 декабря — вблизи места взрыва исчез свет

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Поздно вечером в среду, 18 декабря, в Кривом Роге прогремели по меньшей мере два взрыва. Вблизи одного из них исчезло электроснабжение.

Об этом в Telegram сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

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Вилкул рассказал, что штаб помощи людям будет разворачиваться в ближайшей школе через дорогу, указав, что жители поймут, о каком заведении идет речь. Исходя из его сообщения становится ясно о прилете.

"Все понимаем, все работаем. Штаб помощи людям (строительные материалы, коммунальные бригады, заявления на матпомощь от города и прочее) будет разворачиваться в ближайшей школе через дорогу (местные поймут). Есть отключение электричества вокруг. Другое впоследствии", — написал он в 23:43.

Напомним, что взрыв в Кривом Роге был слышен в 23:04, а второй в 23:09. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с юга.

Также мы писали, что с утра, 17 декабря, были слышны звуки взрывов в Киеве. В столице работали силы ПВО по дрону, летевшему в направлении центра города.