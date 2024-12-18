Вибухи у Кривому Розі 18 грудня ввечері

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Кривому Розі пролунали прямо зараз, пізно ввечері у середу 18 грудня. Перед цим військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне" і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Вибухи у Кривому Розі ввечері 18 грудня

"У Кривому Розі чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:04.

За декілька хвилин військові написали, що існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Потім додали, що в напрямку міста летить швидкісна ціль, після чого було зафіксовано пуск ще однієї швидкісної цілі. У ПС в той момент закликали людей перебувати в укриттях.

Повторний вибух у Кривому Розі було чути орієнтовно о 23:09.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:11 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора зранку у Києві також було чути звуки вибухів. В той момент в напрямку центру міста рухався ворожий дрон, по ньому працювали сили ППО.

Також ми писали, що вибухи зранку, 16 грудня, були у Хмельницькій області. Військові попереджали, що в регіоні зафіксували ворожі БпЛА.