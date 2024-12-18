Взрывы в Кривом Роге 18 декабря вечером

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Взрывы в Кривом Роге прогремели прямо сейчас, поздно вечером в среду 18 декабря. Перед этим военные предупреждали об угрозе баллистики.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне" и канал Воздушных сил ВСУ.

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Взрывы в Кривом Роге вечером 18 декабря

"В Кривом Роге слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 23:04.

Через несколько минут военные написали, что существует угроза применения баллистического вооружения с юга. Затем добавили, что в направлении города летит скоростная цель, после чего был зафиксирован пуск еще одной скоростной цели. В ВС в тот момент призвали людей находиться в укрытиях.

Повторный взрыв в Кривом Роге был слышен ориентировочно в 23:09.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:11 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, вчера утром в Киеве также были слышны звуки взрывов. В тот момент в направлении центра города двигался вражеский дрон, по нему работали силы ПВО.

Также мы писали, что взрывы утром 16 декабря были в Хмельницкой области. Военные предупреждали, что в регионе зафиксировали вражеские БпЛА.