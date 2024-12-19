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РФ вдарила по Кривому Рогу — перші наслідки атаки

19 грудня 2024 03:33
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Кривого Рогу 18 грудня — пошкоджено будинки та лікарня
Вибухи у місті. Ілюстративне фото. з відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 18 грудня, Росія атакувала Кривий Ріг судячи з усього, балістикою. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали багатоповерхівки, лікарня і не тільки.

Про це у Telegram повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

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Вілкул розповів, що на щастя, всі живі. Однак внаслідок російського обстрілу перебито центральні колектори, електрика і тролеї.

"Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня. Штаб допомоги працює. Водники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки", — додав він.

Нагадаємо, що два вибухи у Кривому Розі було чути вечері, 18 грудня, приблизно о 23:04 та 23:09. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Також ми писали, що біля місця вибуху, за словами Вілкула, зникло електропостачання.

Кривий Ріг лікарні вибух Україна обстріли війна в Україні

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