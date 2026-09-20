Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ устроила массированную атаку дронами: есть попадания в 17 местах

РФ устроила массированную атаку дронами: есть попадания в 17 местах

Ua ru
20 сентября 2026 08:54
Массированная атака РФ с использованием дронов: поражения зафиксированы в 17 местах
Момент сбивания цели силами ПВО. Фото: Западное ОТО НГУ

В ночь на 20 сентября Россия нанесла удар по Украине, задействовав 138 ударных беспилотников различных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский БПЛА, однако зафиксированы попадания в 17 мест и падение обломков в пяти.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия запустила 138 беспилотников

Утром 20 сентября ВВС ВСУ сообщили, что воздушное нападение началось в 18:00 19 сентября. Российские войска применили 138 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Половина ударных беспилотников Shahed была реактивной. Запуски осуществлялись с направлений Орла и Миллерово на территории РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Сколько дронов сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов. Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 17 точках, еще в пяти точкахзафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков. Воздушные силы призвали население соблюдать правила безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что Соединенные Штаты одобрили возможную продажу Украине средств, необходимых для модернизации систем противовоздушной обороны, ориентировочной стоимостью 2,68 млрд долларов. В то же время Европейский Союз уже перечислил средства на закупку американского вооружения для Украины, в частности систем и средств ПВО.

Новини.LIVE писали, что вопрос о дальнейших поставках Украине средств противовоздушной обороны планируется обсудить в ходе предстоящих встреч в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Параллельно европейские государства рассматривают возможность получения лицензий на производство систем Patriot.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ Силы обороны Украины
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации