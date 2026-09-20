Массированная атака РФ с использованием дронов: поражения зафиксированы в 17 местах

Момент сбивания цели силами ПВО. Фото: Западное ОТО НГУ

В ночь на 20 сентября Россия нанесла удар по Украине, задействовав 138 ударных беспилотников различных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 101 вражеский БПЛА, однако зафиксированы попадания в 17 мест и падение обломков в пяти.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия запустила 138 беспилотников

Утром 20 сентября ВВС ВСУ сообщили, что воздушное нападение началось в 18:00 19 сентября. Российские войска применили 138 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Половина ударных беспилотников Shahed была реактивной. Запуски осуществлялись с направлений Орла и Миллерово на территории РФ, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Сколько дронов сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 101 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов. Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 17 точках, еще в пяти точкахзафиксировали падение сбитых беспилотников и их обломков. Воздушные силы призвали население соблюдать правила безопасности.

Новини.LIVE сообщали, что Соединенные Штаты одобрили возможную продажу Украине средств, необходимых для модернизации систем противовоздушной обороны, ориентировочной стоимостью 2,68 млрд долларов. В то же время Европейский Союз уже перечислил средства на закупку американского вооружения для Украины, в частности систем и средств ПВО.

Новини.LIVE писали, что вопрос о дальнейших поставках Украине средств противовоздушной обороны планируется обсудить в ходе предстоящих встреч в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Параллельно европейские государства рассматривают возможность получения лицензий на производство систем Patriot.