Масована атак РФ дронами: є влучання в 17 місцях

Момент збиття цілі силами ППО. Фото: Західне ОТО НГУ

У ніч на 20 вересня Росія атакувала Україну 138 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 101 ворожий БпЛА, однак зафіксовано влучання на 17 локаціях та падіння уламків на п’яти.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Росія запустила 138 безпілотників

Вранці 20 вересня ПС ЗСУ повідомили, що повітряний напад розпочався о 18:00 19 вересня. Російські війська застосували 138 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Половина ударних безпілотників Shahed була реактивною. Запуски здійснювалися з напрямків Орла та Міллерового на території РФ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму.

Скільки дронів збила ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 101 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів. Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях, ще на п’яти локаціях зафіксували падіння збитих безпілотників та їхніх уламків. Повітряні сили закликали населення дотримуватися правил безпеки.

Новини.LIVE писали, що Сполучені Штати схвалили можливий продаж Україні засобів, необхідних для модернізації систем протиповітряної оборони, орієнтовною вартістю 2,68 млрд доларів. Водночас Європейський Союз уже передав кошти для закупівлі американського озброєння для України, зокрема систем та засобів ППО.

Новини.LIVE інформували, що питання подальших поставок Україні засобів протиповітряної оборони планують обговорити під час майбутніх зустрічей у Нью-Йорку в межах тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Паралельно європейські держави розглядають можливість отримання ліцензій на виробництво систем Patriot.