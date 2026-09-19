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Главная Новости дня РФ ударила противокорабельными ракетами, поражения на 15 локациях

РФ ударила противокорабельными ракетами, поражения на 15 локациях

Ua ru
19 сентября 2026 09:45
РФ ударила Цирконами: попадания зафиксированы в 15 точках
Силы ПВО. Фото: Силы территориальной обороны ВСУ/Facebook

В ночь на 19 сентября российские войска нанесли удар по Украине с помощью ракет и 174 ударных беспилотников различных типов. По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 141 воздушную цель, однако зафиксировано попадание в 15 локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Воздушные силы сообщают, что атака началась в 18:00 18 сентября. Российские войска применили две противокорабельные ракеты "Циркон", а также 174 ударных беспилотника. Среди дронов были Shahed, "Гербера", баражующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Беспилотники запускались со сторон Орела, Миллерово, Приморско-Ахтарска, временно оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского во временно оккупированном Крыму. Основными направлениями удара стали Одесская и Киевская области.

ПВО сбила и подавила 141 цель

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:00, по предварительным данным, было сбито или подавлено:

  • 3 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 138 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербер" и других типов.

В то же время российские ракеты не достигли целей. Информация о возможном месте их падения уточняется. По данным Воздушных сил, средства воздушного нападения противника поразили 15 локаций. Еще в девяти точках зафиксировали падение сбитых воздушных целей и их обломков.

Воздушные силы призвали граждан соблюдать правила безопасности.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время учредительного саммита восьми стран Карпатского региона Carpathian 8 Summit сообщил, что две украинские компании успешно испытали в боевых условиях перехватчики, предназначенные для противодействия реактивным "шахедам". В ходе тестирования один из таких перехватчиков уничтожил российский скоростной беспилотник.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил — Украина ещё некоторое время будет зависеть от поддержки партнёров в вопросе перехвата баллистических ракет, в то же время параллельно работая над поражением российских средств их запуска.

ПВО беспилотник Воздушные Силы ВСУ авиация Силы обороны Украины
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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