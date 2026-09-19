РФ атакувала Цирконами: влучання зафіксували на 15 локаціях

Сили ППО. Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ/Facebook

У ніч на 19 вересня російські війська атакували Україну ракетами та 174 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 141 повітряну ціль, однак зафіксовано влучання на 15 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Повітряні сили повідомляють, що атака розпочалася о 18:00 18 вересня. Російські війська застосували дві протикорабельні ракети "Циркон", а також 174 ударні безпілотники. Серед дронів були Shahed, Гербера, баражуючі боєприпаси "Бандероль" та "Дань-Т", а також дрони-імітатори типу "Пародія".

Безпілотники запускалися з напрямків Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, тимчасово окупованої території Донецької області та Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Основними напрямками удару стали Одеська та Київська області.

ППО збила та подавила 141 ціль

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 08:00, за попередніми даними, було збито або подавлено:

3 "Бандероль"/"Дань-Т";

138 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів.

Водночас російські ракети не досягли цілей. Інформація про можливе місце їхнього падіння уточнюється. За даними Повітряних сил, засоби повітряного нападу противника влучили у 15 локаціях. Ще на дев'яти локаціях зафіксували падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків.

Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський під час установчого саміту восьми країн Карпатського регіону Carpathian 8 Summit повідомив, що дві українські компанії успішно випробували в бойових умовах перехоплювачі, призначені для протидії реактивним "шахедам". У ході тестування один із таких перехоплювачів знищив російський швидкісний безпілотник.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив — Україна ще певний час буде залежати від підтримки партнерів у питанні перехоплення балістичних ракет, водночас паралельно працюючи над ураженням російських засобів їхнього запуску.