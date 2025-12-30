Обстрел Запорожья 30 декабря - поврежден объект промышленной инфраструктуры

РФ ударила по Запорожью — в городе возник пожар
Российские оккупанты утром, 30 декабря, атаковали Запорожье. В результате удара был поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Первые последствия атаки РФ по Запорожью 30 декабря
Примерно в 5 утра в Запорожской области была объявлена тревога. После этого Федоров написал об угрозе применения ударных беспилотников и пусках управляемых авиационных бомб, а позже в области прогремели взрывы.
Через небольшой промежуток времени стало известно о первых последствиях.
"Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — говорится в сообщении в 05:45.
Еще через несколько минут Федоров опубликовал видео, на котором видно пожар.
Обновлено в 06:08
По словам Федорова, взрывной волной были повреждены частные дома.
Напомним, что этой ночью, россияне, судя по всему, ударили баллистикой по Харькову и Одессе. В обоих городах почти одновременно были слышны взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения.
Также мы писали, что вечером 23 декабря атаковала Запорожье авиабомбами. В результате обстрела были повреждены дома и пострадали люди.
Читайте Новини.LIVE!