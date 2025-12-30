Видео
Главная Новости дня РФ ударила по Запорожью — в городе возник пожар

РФ ударила по Запорожью — в городе возник пожар

Дата публикации 30 декабря 2025 06:06
Обстрел Запорожья 30 декабря - поврежден объект промышленной инфраструктуры
Пожар в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Российские оккупанты утром, 30 декабря, атаковали Запорожье. В результате удара был поврежден объект промышленной инфраструктуры. 

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Первые последствия атаки РФ по Запорожью 30 декабря

Примерно в 5 утра в Запорожской области была объявлена тревога. После этого Федоров написал об угрозе применения ударных беспилотников и пусках управляемых авиационных бомб, а позже в области прогремели взрывы.

Через небольшой промежуток времени стало известно о первых последствиях.

"Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры", — говорится в сообщении в 05:45.

Еще через несколько минут Федоров опубликовал видео, на котором видно пожар.

Обновлено в 06:08

По словам Федорова, взрывной волной были повреждены частные дома.

Напомним, что этой ночью, россияне, судя по всему, ударили баллистикой по Харькову и Одессе. В обоих городах почти одновременно были слышны взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что вечером 23 декабря атаковала Запорожье авиабомбами. В результате обстрела были повреждены дома и пострадали люди.

пожар Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
