Взрывы в Одессе и Харькове 30 декабря из-за атаки баллистикой

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Одессе и Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 декабря. Враг, предварительно, мог ударить баллистикой.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Одессе и Харькове в ночь на 30 декабря

"В Одессе прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:32

Через несколько минут глава Одесской ГВА Сергей Лысак подтвердил атаку, написав, что "город под вражеской атакой". Чем была атакована Одесса, пока неизвестно, но мониторинговые каналы писали о баллистике, а военные информировали об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.

Параллельно некоторые местные каналы написали о звуке взрыва в Харькове. За несколько минут до этого, в 02:27, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики с северного направления, после чего зафиксировали скоростную цель на Харьковскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на момент взрывов, то есть примерно в 02:32, карта воздушных тревог выглядела так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что утром, 28 декабря, россияне пытались атаковать Одессу дронами. В городе раздавались взрывы и была слышна работа ПВО.

Также мы писали, что враг атаковал Одессу поздно вечером, 27 декабря. В частности, оккупанты попали дроном в крышу двухэтажного дома, в результате чего произошел пожар.