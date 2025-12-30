Видео
Главная Новости дня В Одессе и Харькове прогремели взрывы

В Одессе и Харькове прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 02:41
Взрывы в Одессе и Харькове 30 декабря из-за атаки баллистикой
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Одессе и Харькове прогремели прямо сейчас, в ночь на 30 декабря. Враг, предварительно, мог ударить баллистикой.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Звуки взрывов в Одессе и Харькове в ночь на 30 декабря

"В Одессе прогремел взрыв, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 02:32

Через несколько минут глава Одесской ГВА Сергей Лысак подтвердил атаку, написав, что "город под вражеской атакой". Чем была атакована Одесса, пока неизвестно, но мониторинговые каналы писали о баллистике, а военные информировали об угрозе применения баллистики с юго-восточного направления.

Параллельно некоторые местные каналы написали о звуке взрыва в Харькове. За несколько минут до этого, в 02:27, Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики с северного направления, после чего зафиксировали скоростную цель на Харьковскую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на момент взрывов, то есть примерно в 02:32, карта воздушных тревог выглядела так.

Росія вдарила балістикою по Одесі та Харкову 30 грудня
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что утром, 28 декабря, россияне пытались атаковать Одессу дронами. В городе раздавались взрывы и была слышна работа ПВО.

Также мы писали, что враг атаковал Одессу поздно вечером, 27 декабря. В частности, оккупанты попали дроном в крышу двухэтажного дома, в результате чего произошел пожар.

Одесса Харьков война в Украине ракетный удар балистическая атака баллистические ракеты
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
