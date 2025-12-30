Вибухи в Одесі та Харкові 30 грудня через атаку балістикою

В Одесі та Харкові пролунали вибухи
Вибухи в Одесі та Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 30 грудня. Ворог, попередньо, міг вдарити балістикою.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів в Одесі та Харкові в ніч проти 30 грудня
"В Одесі пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:32
Через кілька хвилин глава Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив атаку, написавши, що "місто під ворожою атакою". Чим було атаковано Одесу, наразі невідомо, але моніторингові канали писали про балістику, а військові інформували про загрозу застосування балістики з південно-східного напрямку.
Паралельно деякі місцеві канали написали про звук вибуху у Харкові. За кілька хвилин до цього, о 02:27, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики з північного напрямку, після чого зафіксували швидкісну ціль на Харківську область.
Де оголосили тривогу
Станом на момент вибухів, тобто приблизно о 02:32, карта повітряних тривог мала такий вигляд.
Нагадаємо, що вранці, 28 грудня, росіяни намагались атакувати Одесу дронами. У місті лунали вибухи та було чути роботу ППО.
Також ми писали, що ворог атакував Одесу пізно ввечері, 27 грудня. Зокрема, окупанти влучили дроном у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.
