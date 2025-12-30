Відео
Головна Новини дня В Одесі та Харкові пролунали вибухи

В Одесі та Харкові пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 02:41
Вибухи в Одесі та Харкові 30 грудня через атаку балістикою
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи в Одесі та Харкові пролунали прямо зараз, в ніч проти 30 грудня. Ворог, попередньо, міг вдарити балістикою.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Звуки вибухів в Одесі та Харкові в ніч проти 30 грудня

"В Одесі пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 02:32

Через кілька хвилин глава Одеської МВА Сергій Лисак підтвердив атаку, написавши, що "місто під ворожою атакою". Чим було атаковано Одесу, наразі невідомо, але моніторингові канали писали про балістику, а військові інформували про загрозу застосування балістики з південно-східного напрямку.

Паралельно деякі місцеві канали написали про звук вибуху у Харкові. За кілька хвилин до цього, о 02:27, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики з північного напрямку, після чого зафіксували швидкісну ціль на Харківську область.

Де оголосили тривогу

Станом на момент вибухів, тобто приблизно о 02:32, карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Росія вдарила балістикою по Одесі та Харкову 30 грудня
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що вранці, 28 грудня, росіяни намагались атакувати Одесу дронами. У місті лунали вибухи та було чути роботу ППО.

Також ми писали, що ворог атакував Одесу пізно ввечері, 27 грудня. Зокрема, окупанти влучили дроном у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого сталася пожежа.

Одеса Харків війна в Україні ракетний удар балістична атака балістичні ракети
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
