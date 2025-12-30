Обстріл Запоріжжя 30 грудня - пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури

Пожежа у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

Російські окупанти зранку, 30 грудня, атакували Запоріжжя. Внаслідок удару був пошкоджений об'єкт промислової інфраструктури.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перші наслідки атаки РФ по Запоріжжю 30 грудня

Приблизно о 5-й ранку у Запорізькій області було оголошено тривогу. Після цього Федоров написав про загрозу застосування ударних безпілотників та пуски керованих авіаційних бомб, а пізніше в області пролунали вибухи.

Через невеликий проміжок часу стадо відомо про перші наслідки.

"Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури", — йдеться у повідомленні о 05:45.

Ще через кілька хвилин Федоров опублікував відео, на якому видно пожежу.

Оновлено о 06:08

За словами Федорова, вибуховою хвилею було пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, що цієї ночі, росіяни, судячи з усього, вдарили балістикою по Харкову та Одесі. В обох містах майже одночасно було чути вибухи на тлі загрози застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що ввечері 23 грудня атакувала Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки та постраждали люди.