На Херсонщине РФ ударила по эвакуационному авто — погиб мужчина

Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль в Бериславе Херсонской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по эвакуационному автомобилю на Херсонщине

По словам Прокудина, под вражеский удар попали волонтеры, которые эвакуировали гражданских людей. Оккупанты атаковали транспорт дронами, из-за чего он сгорел.

"С 4 февраля они (Волонтеры. — Ред.) вместе с местными жителями не могли выехать из-за постоянной угрозы ударов российских БпЛА. Только сегодня благодаря колоссальным усилиям наших военных их удалось спасти", — добавил начальник ОВА.

В более безопасную общину эвакуировали волонтеров и четырех местных жителей. Трое из них — ранены. Сейчас все находятся под наблюдением врачей.

"К сожалению, в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения", — сообщил Прокудин.

Он подчеркнул, что не стоит откладывать эвакуацию из опасных территорий. Это может подвергать опасности волонтеров, которые едут на спасение.

