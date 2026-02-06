Видео
Україна
Видео

РФ ударила по эвакуационному авто на Херсонщине — есть жертвы

РФ ударила по эвакуационному авто на Херсонщине — есть жертвы

Дата публикации 6 февраля 2026 22:12
На Херсонщине РФ ударила по эвакуационному авто — погиб мужчина
Горит автомобиль из-за удара БпЛА. Фото иллюстративное: Нацполиция

Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль в Бериславе Херсонской области. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в пятницу, 6 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия удара по эвакуационному автомобилю на Херсонщине

По словам Прокудина, под вражеский удар попали волонтеры, которые эвакуировали гражданских людей. Оккупанты атаковали транспорт дронами, из-за чего он сгорел.

"С 4 февраля они (Волонтеры. — Ред.) вместе с местными жителями не могли выехать из-за постоянной угрозы ударов российских БпЛА. Только сегодня благодаря колоссальным усилиям наших военных их удалось спасти", — добавил начальник ОВА.

РФ ударила по еваку на Херсонщині
Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

В более безопасную общину эвакуировали волонтеров и четырех местных жителей. Трое из них — ранены. Сейчас все находятся под наблюдением врачей.

"К сожалению, в результате попадания дрона в автомобиль смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения", — сообщил Прокудин.

Он подчеркнул, что не стоит откладывать эвакуацию из опасных территорий. Это может подвергать опасности волонтеров, которые едут на спасение.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ снова атаковала Херсонскую ТЭЦ. Это уже в четвертый раз за месяц.

Также мы рассказывали о том, что россияне атаковали машину врачей на Херсонщине. Погибла женщина.

россияне обстрелы Херсонская область дроны
