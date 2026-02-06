Відео
Україна
Росіяни вдарили по евакуаційному авто на Херсонщині — є жертви

Росіяни вдарили по евакуаційному авто на Херсонщині — є жертви

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 22:12
На Херсонщині РФ вдарила по евакуаційному авто — загинув чоловік
Горить автомобіль через удар БпЛА. Фото ілюстративне: Нацполіція

Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки удару по евакуаційному автомобілі на Херсонщині

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапили волонтери, що евакуювали цивільних людей. Окупанти атакували транспорт дронами, через що він згорів.

"З 4 лютого вони (Волонтери. — Ред.) разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БпЛА. Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати", — додав начальник ОВА.

РФ ударила по еваку на Херсонщині
Повідомлення Прокудіна. Фото: скриншот

До більш безпечної громади евакуювали волонтерів і чотирьох місцевих мешканців. Троє з них — поранені. Наразі всі перебувають під наглядом лікарів.

"На жаль, внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження", — повідомив Прокудін.

Він наголосив, що не варто відкладати евакуацію з небезпечних територій. Це може наражати на небезпеку волонтерів, які їдуть на порятунок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ знову атакувала Херсонську ТЕЦ. Це вже вчетверте за місяць.

Також ми розповідали про те, що росіяни атакували автівку лікарів на Херсонщині. Загинула жінка.

росіяни обстріли Херсонська область дрони війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
