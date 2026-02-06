На Херсонщині РФ вдарила по евакуаційному авто — загинув чоловік

Горить автомобіль через удар БпЛА. Фото ілюстративне: Нацполіція

Росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль у Бериславі Херсонської області. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у п'ятницю, 6 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки удару по евакуаційному автомобілі на Херсонщині

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапили волонтери, що евакуювали цивільних людей. Окупанти атакували транспорт дронами, через що він згорів.

"З 4 лютого вони (Волонтери. — Ред.) разом із місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БпЛА. Лише сьогодні завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати", — додав начальник ОВА.

Повідомлення Прокудіна. Фото: скриншот

До більш безпечної громади евакуювали волонтерів і чотирьох місцевих мешканців. Троє з них — поранені. Наразі всі перебувають під наглядом лікарів.

"На жаль, внаслідок влучання дрона в автомобіль смертельні травми дістав чоловік 1982 року народження", — повідомив Прокудін.

Він наголосив, що не варто відкладати евакуацію з небезпечних територій. Це може наражати на небезпеку волонтерів, які їдуть на порятунок.

