Атака РФ на Украину: ПВО сбила 88 целей ракетами «Оникс» и Shahed

Мобильно-огневая группа. Фото: 23-я отдельная механизированная бригада

В ночь на 16 августа российские войска совершили массированную атаку на территорию Украины, применив различные типы ракет и ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны Украины отразили воздушное нападение на севере, юге, востоке и в центральных областях страны, а также, по предварительным данным, защитники неба уничтожили и подавили 88 вражеских воздушных целей, при этом зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 13 точках.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала Киев, Кременчуг и Кривой Рог

Воздушная атака началась в 18:00 15 августа. Российские войска применили противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По данным Воздушных сил, баллистические ракеты запускались с территории Курской, Брянской и Воронежской областей России. Управляемые авиационные ракеты противник запускал из воздушного пространства временно оккупированной территории Херсонской области и Белгородской области РФ.

Кроме того, российские военные использовали 106 ударных беспилотников типа Shahed, в частности реактивные дроны, а также "Герберы" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Читайте также:

Основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области.

Сколько целей уничтожила ПВО

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 88 воздушных целей противника.

В частности, украинские защитники уничтожили или подавили:

три управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

85 ударных беспилотников Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Средства противовоздушной обороны действовали на севере, юге, востоке и в центральных областях Украины.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Поражения зафиксированы в 13 точках

Несмотря на работу украинской ПВО, российским войскам удалось поразить ряд целей.

Воздушные силы зафиксировали попадания средств воздушного нападения противника в 13 точках. Еще в трех местах зафиксировали падение сбитых воздушных целей и их обломков.

Воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Информация о сбитых/подавленных целях. Фото: Воздушные силы ВСУ

Новини.LIVE сообщали, что Украина больше не обнародует точное количество российских ракет, запускаемых во время массированных атак. Как пишет Bloomberg, это связано с изменением подхода к отчетности и является одной из мер безопасности.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для усиления противовоздушной обороны Украине необходимо получить от США не менее 5% запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. По его словам, такого количества может хватить, чтобы пережить зимний период, тогда как для полного нейтрализации российского баллистического террора Украине потребуется около 10% американских запасов.