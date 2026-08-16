Атака РФ по Україні: ППО збила 88 цілей "Оніксами" та Shahed

Мобільно-вогнева група. Фото: 23 окрема механізована бригада

У ніч на 16 серпня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні типи ракет та ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони України відбивали повітряний напад на півночі, півдні, сході та в центральних областях країни, також за попередніми даними, захисники неба знищили та подавили 88 ворожих повітряних цілей, водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Росія атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг

Повітряна атака розпочалася з 18:00 15 серпня. Російські війська застосували протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також керовані авіаційні ракети Х-59/69.

За даними Повітряних сил, балістичні ракети запускалися з території Курської, Брянської та Воронезької областей Росії. Керовані авіаційні ракети противник запускав із повітряного простору тимчасово окупованої території Херсонської області та Бєлгородської області РФ.

Крім того, російські військові використали 106 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні дрони, а також "Гербери" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Читайте також:

Основними напрямками удару стали Київська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Скільки цілей знищила ППО

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 88 повітряних цілей противника.

Зокрема, українські захисники знищили або подавили:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

85 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Засоби протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні, сході та в центральних областях України.

До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Є влучання у 13 локаціях

Попри роботу української ППО, російським військам вдалося уразити низку цілей.

Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Ще на трьох місцях зафіксували падіння збитих повітряних цілей та їхніх уламків.

Повітряні сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Інформація про збиті/подавлені цілі. Фото: Повітряні Сили ЗСУ

Новини.LIVE писали, що Україна більше не оприлюднює точну кількість російських ракет, які запускають під час масованих атак. Як пише Bloomberg, це пов’язано зі зміною підходу до звітності та є одним із заходів безпеки.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що для посилення протиповітряної оборони Україні необхідно отримати від США щонайменше 5% запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, такої кількості може вистачити, щоб пройти зимовий період, тоді як для повного знешкодження російського балістичного терору Україні потрібно близько 10% американських запасів.