Главная Новости дня РФ ударила дроном по дому на Днепропетровщине — есть погибшая

РФ ударила дроном по дому на Днепропетровщине — есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 16:43
Атака дронов на Васильковскую общину Днепропетровщины 7 января — сколько людей погибло
Спасатели на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Российские оккупанты атаковали дроном Васильковскую громаду на Днепропетровщине. БпЛА попал в жилой дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в среду, 7 января.

Читайте также:
ОВА
Сообщение Владислава Гайваненко. Фото: скриншот

Атака на Васильковскую общину — последствия

"Трагическая весть из Васильковской общины Синельниковского района. Туда агрессор направил БПЛА. Из-за этого погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Еще три человека пострадали — 56-летняя местная и мужчины 43 и 75 лет.

"Все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести", — добавил Гайваненко.

Напомним, ранее сообщалось, сколько людей пострадали в Днепре от массированной атаки дронов.

Также мы писали, что государство компенсирует разрушенное жилье не во всех регионах.

Днепропетровская область оккупанты дроны война в Украине беспилотник Днепропетровская ОВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
