Атака дронов на Васильковскую общину Днепропетровщины 7 января — сколько людей погибло

РФ ударила дроном по дому на Днепропетровщине — есть погибшая
Российские оккупанты атаковали дроном Васильковскую громаду на Днепропетровщине. БпЛА попал в жилой дом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в среду, 7 января.
Атака на Васильковскую общину — последствия
"Трагическая весть из Васильковской общины Синельниковского района. Туда агрессор направил БПЛА. Из-за этого погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Еще три человека пострадали — 56-летняя местная и мужчины 43 и 75 лет.
"Все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести", — добавил Гайваненко.
Напомним, ранее сообщалось, сколько людей пострадали в Днепре от массированной атаки дронов.
Также мы писали, что государство компенсирует разрушенное жилье не во всех регионах.
Читайте Новини.LIVE!