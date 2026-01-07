Атака дронов на Васильковскую общину Днепропетровщины 7 января — сколько людей погибло

Спасатели на месте атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Российские оккупанты атаковали дроном Васильковскую громаду на Днепропетровщине. БпЛА попал в жилой дом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в среду, 7 января.

Сообщение Владислава Гайваненко. Фото: скриншот

Атака на Васильковскую общину — последствия

"Трагическая весть из Васильковской общины Синельниковского района. Туда агрессор направил БПЛА. Из-за этого погибла 77-летняя женщина. Ее достали из-под завалов разрушенного дома. Соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Еще три человека пострадали — 56-летняя местная и мужчины 43 и 75 лет.

"Все остаются под наблюдением врачей. Их состояние средней тяжести", — добавил Гайваненко.

