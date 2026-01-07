Атака дронів на Васильківську громаду Дніпропетровщини 7 січня — скільки людей загинуло

РФ вдарила дроном по будинку на Дніпропетровщині — є загибла
Російські окупанти атакували дроном Васильківську громаду на Дніпропетровщині. БпЛА влучив у житловий будинок.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у середу, 7 січня.
Атака на Васильківську громаду — наслідки
"Трагічна звістка з Васильківської громади Синельниківщини. Туди агресор скерував БпЛА. Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні.
Ще троє людей постраждали — 56-річна місцева та чоловіки 43 та 75 років.
"Всі залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан середньої тяжкості", — додав Гайваненко.
