Головна Новини дня РФ вдарила дроном по будинку на Дніпропетровщині — є загибла

РФ вдарила дроном по будинку на Дніпропетровщині — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 16:43
Атака дронів на Васильківську громаду Дніпропетровщини 7 січня — скільки людей загинуло
Рятувальники на місці атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Дніпропетровщини

Російські окупанти атакували дроном Васильківську громаду на Дніпропетровщині. БпЛА влучив у житловий будинок. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у середу, 7 січня.

Читайте також:
ОВА
Допис Владислава Гайваненка. Фото: скриншот

Атака на Васильківську громаду — наслідки

"Трагічна звістка з Васильківської громади Синельниківщини. Туди агресор скерував БпЛА. Через це загинула 77-річна жінка. Її дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні.

Ще троє людей постраждали — 56-річна місцева та чоловіки 43 та 75 років.

"Всі залишаються під наглядом лікарів. Їхній стан середньої тяжкості", — додав Гайваненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки людей постраждали у Дніпрі від масованої атаки дронів.

Також ми писали, що держава компенсує зруйноване житло не в усіх регіонах.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
