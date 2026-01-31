Путин боится современных технологий - какие последствия для России

Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия стремительно теряет позиции в сфере искусственного интеллекта из-за страха диктатора Владимира Путина перед современными технологиями. Глава Кремля, по данным западных СМИ, избегает использования интернета и смартфонов.

Об этом пишет издание The Times.

Россия отстает в развитии ИИ и теряет IT-специалистов

По данным издания, Путин до сих пор руководит государством, пользуясь устаревшими средствами связи — стационарными телефонами с шифрованными линиями, полностью игнорируя интернет, смартфоны и современные цифровые платформы.

Согласно исследованию Стэнфордского университета, Россия занимает 28-е место среди 36 стран по общей мощности индустрий искусственного интеллекта. Лидерами рейтинга стали США, Китай и Индия.

Более того, РФ обошли даже небольшие европейские государства — Люксембург, Бельгия и Ирландия. Аналитики объясняют это низким уровнем инвестиций, жестким государственным контролем и страхом власти перед технологиями, которые могут ослабить ее монополию.

The Times обращает внимание на контраст между нынешним режимом и советской политикой. Во времена СССР научно-технический прогресс был ключевым элементом индустриализации и геополитического соперничества в условиях холодной войны.

Тогда государство активно инвестировало в космическую программу, ядерные технологии и масштабную инфраструктуру. Зато современная российская власть все чаще рассматривает цифровые инновации как угрозу политической стабильности, а не как инструмент развития.

Отдельно издание отмечает, что блокировка соцсетей, цензура и ограничение доступа к информации фактически уничтожают технологическую среду в России. Такие условия не позволяют развиваться стартапам и отталкивают инвесторов.

Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что для создания эффективного сектора искусственного интеллекта нужны независимые компании и открытый инвестиционный климат — чего в России практически не существует.

Только в 2022 году страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, а западные санкции дополнительно ограничили доступ к современным микрочипам и высокотехнологичным компонентам, без которых развитие ИИ невозможно.

