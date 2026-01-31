Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ тормозит развитие технологий из-за страхов Путина, — The Times

РФ тормозит развитие технологий из-за страхов Путина, — The Times

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 08:13
Путин боится современных технологий - какие последствия для России
Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия стремительно теряет позиции в сфере искусственного интеллекта из-за страха диктатора Владимира Путина перед современными технологиями. Глава Кремля, по данным западных СМИ, избегает использования интернета и смартфонов.

Об этом пишет издание The Times.

Реклама
Читайте также:

Россия отстает в развитии ИИ и теряет IT-специалистов

По данным издания, Путин до сих пор руководит государством, пользуясь устаревшими средствами связи — стационарными телефонами с шифрованными линиями, полностью игнорируя интернет, смартфоны и современные цифровые платформы.

Согласно исследованию Стэнфордского университета, Россия занимает 28-е место среди 36 стран по общей мощности индустрий искусственного интеллекта. Лидерами рейтинга стали США, Китай и Индия.

Более того, РФ обошли даже небольшие европейские государства — Люксембург, Бельгия и Ирландия. Аналитики объясняют это низким уровнем инвестиций, жестким государственным контролем и страхом власти перед технологиями, которые могут ослабить ее монополию.

The Times обращает внимание на контраст между нынешним режимом и советской политикой. Во времена СССР научно-технический прогресс был ключевым элементом индустриализации и геополитического соперничества в условиях холодной войны.

Тогда государство активно инвестировало в космическую программу, ядерные технологии и масштабную инфраструктуру. Зато современная российская власть все чаще рассматривает цифровые инновации как угрозу политической стабильности, а не как инструмент развития.

Отдельно издание отмечает, что блокировка соцсетей, цензура и ограничение доступа к информации фактически уничтожают технологическую среду в России. Такие условия не позволяют развиваться стартапам и отталкивают инвесторов.

Экономист Владислав Иноземцев отмечает, что для создания эффективного сектора искусственного интеллекта нужны независимые компании и открытый инвестиционный климат — чего в России практически не существует.

Только в 2022 году страну покинули около 100 тысяч ИТ-специалистов, а западные санкции дополнительно ограничили доступ к современным микрочипам и высокотехнологичным компонентам, без которых развитие ИИ невозможно.

Напомним, разведка сообщала, что Путин пытается усилить давление на Беларусь, чтобы не допустить смены власти и политического курса страны.

А также президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина встретиться в Москве.

россия владимир путин технологии IT искусственный интеллект
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации