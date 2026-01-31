Відео
Україна
Головна Новини дня РФ гальмує розвиток технологій через страхи Путіна, — The Times

РФ гальмує розвиток технологій через страхи Путіна, — The Times

Дата публікації: 31 січня 2026 08:13
Путін боїться сучасних технологій — які наслідки для Росії
Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія стрімко втрачає позиції у сфері штучного інтелекту через страх диктатора Володимира Путіна перед сучасними технологіями. Очільник Кремля, за даними західних ЗМІ, уникає використання інтернету та смартфонів.

Про це пише видання The Times.

Читайте також:

Росія відстає в розвитку ШІ та втрачає IT-фахівців

За даними видання, Путін досі керує державою, користуючись застарілими засобами зв'язку — стаціонарними телефонами з шифрованими лініями, повністю ігноруючи інтернет, смартфони та сучасні цифрові платформи.

Згідно з дослідженням Стенфордського університету, Росія посідає 28-ме місце серед 36 країн за загальною потужністю індустрій штучного інтелекту. Лідерами рейтингу стали США, Китай та Індія.

Ба більше, РФ обійшли навіть невеликі європейські держави — Люксембург, Бельгія та Ірландія. Аналітики пояснюють це низьким рівнем інвестицій, жорстким державним контролем і страхом влади перед технологіями, які можуть послабити її монополію.

The Times звертає увагу на контраст між нинішнім режимом і радянською політикою. У часи СРСР науково-технічний прогрес був ключовим елементом індустріалізації та геополітичного суперництва в умовах холодної війни.

Тоді держава активно інвестувала у космічну програму, ядерні технології та масштабну інфраструктуру. Натомість сучасна російська влада дедалі частіше розглядає цифрові інновації як загрозу політичній стабільності, а не як інструмент розвитку.

Окремо видання зазначає, що блокування соцмереж, цензура та обмеження доступу до інформації фактично знищують технологічне середовище в Росії. Такі умови не дозволяють розвиватися стартапам і відштовхують інвесторів.

Економіст Владислав Іноземцев наголошує, що для створення ефективного сектору штучного інтелекту потрібні незалежні компанії та відкритий інвестиційний клімат — чого в Росії практично не існує.

Лише 2022 року країну покинули близько 100 тисяч ІТ-фахівців, а західні санкції додатково обмежили доступ до сучасних мікрочипів і високотехнологічних компонентів, без яких розвиток ШІ є неможливим.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що Путін намагається посилити тиск на Білорусь, щоб не допустити зміни влади та політичного курсу країни.

А також президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна зустрітися у Москві.

росія володимир путін технології IT штучний інтелект
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
