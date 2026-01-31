Путін боїться сучасних технологій — які наслідки для Росії

Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія стрімко втрачає позиції у сфері штучного інтелекту через страх диктатора Володимира Путіна перед сучасними технологіями. Очільник Кремля, за даними західних ЗМІ, уникає використання інтернету та смартфонів.

Про це пише видання The Times.

Реклама

Читайте також:

Росія відстає в розвитку ШІ та втрачає IT-фахівців

За даними видання, Путін досі керує державою, користуючись застарілими засобами зв'язку — стаціонарними телефонами з шифрованими лініями, повністю ігноруючи інтернет, смартфони та сучасні цифрові платформи.

Згідно з дослідженням Стенфордського університету, Росія посідає 28-ме місце серед 36 країн за загальною потужністю індустрій штучного інтелекту. Лідерами рейтингу стали США, Китай та Індія.

Ба більше, РФ обійшли навіть невеликі європейські держави — Люксембург, Бельгія та Ірландія. Аналітики пояснюють це низьким рівнем інвестицій, жорстким державним контролем і страхом влади перед технологіями, які можуть послабити її монополію.

The Times звертає увагу на контраст між нинішнім режимом і радянською політикою. У часи СРСР науково-технічний прогрес був ключовим елементом індустріалізації та геополітичного суперництва в умовах холодної війни.

Тоді держава активно інвестувала у космічну програму, ядерні технології та масштабну інфраструктуру. Натомість сучасна російська влада дедалі частіше розглядає цифрові інновації як загрозу політичній стабільності, а не як інструмент розвитку.

Окремо видання зазначає, що блокування соцмереж, цензура та обмеження доступу до інформації фактично знищують технологічне середовище в Росії. Такі умови не дозволяють розвиватися стартапам і відштовхують інвесторів.

Економіст Владислав Іноземцев наголошує, що для створення ефективного сектору штучного інтелекту потрібні незалежні компанії та відкритий інвестиційний клімат — чого в Росії практично не існує.

Лише 2022 року країну покинули близько 100 тисяч ІТ-фахівців, а західні санкції додатково обмежили доступ до сучасних мікрочипів і високотехнологічних компонентів, без яких розвиток ШІ є неможливим.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що Путін намагається посилити тиск на Білорусь, щоб не допустити зміни влади та політичного курсу країни.

А також президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна зустрітися у Москві.