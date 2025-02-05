Удар ядерным оружием — РФ и Беларусь изменить условия применения

Владимир Путин. Фото: Reuters

Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ был подписан в декабре прошлого года. Он предусматривает применение ядерного оружия.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 5 февраля.

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Условия использования ядерного оружия

Одна из статей договора, в частности, предусматривает, что ядерное оружие РФ будет рассматриваться как фактор предотвращения возникновения военных конфликтов. Также эта статья отмечает, что ядерное оружие будет средством сдерживания "применение которого является крайней и вынужденной мерой".

Закон о ратификации договора. Фото: росСМИ

Кроме того, этот договор предусматривает, что ядерное оружие РФ можно будет применить в ответ, если кто-то атакует ядерным оружием Россию или Беларусь. Самое интересное в договоре то, что применить "ядерку" можно и "в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, что создает критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Также в договоре указано, что на территории Беларуси могут создавать военные формирования и "другие объекты" РФ. Кроме того, России разрешено размещать свои военные формирования в Беларуси. Это могут делать якобы для "предотвращения и отражения актов агрессии в отношении Белоруссии".

Срок действия договора — 10 лет. Он будет автоматически продлеваться на следующие десятилетние сроки.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно предоставить ядерное оружие. По его словам, процедура вступления в НАТО может занять много времени, а такое решение поможет остановить РФ.

Киевскую электрическую подстанцию посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, в случае обстрела подстанции может произойти ядерная авария.