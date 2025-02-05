Удар ядерною зброєю — РФ та Білорусь змінити умови застосування

Володимир Путін. Фото: Reuters

Володимир Путін вніс на ратифікацію в Держдуму договір про гарантії безпеки з Білоруссю. Документ був підписаний у грудні минулого року. Він передбачає застосування ядерної зброї.

Про це повідомляють росЗМІ у середу, 5 лютого.

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Умови використання ядерної зброї

Одна зі статей договору, зокрема, передбачає, що ядерна зброя РФ буде розглядатись як фактор запобігання виникненню воєнних конфліктів. Також ця стаття зазначає, що ядерна зброя буде засобом стримування, "застосування якого є крайнім і вимушеним заходом".

Закон про ратифікацію договору. Фото: росЗМІ

Крім того, цей договір передбачає, що ядерну зброю РФ можна буде застосувати у відповідь, якщо хтось атакує ядерною зброєю Росію чи Білорусь. Найцікавіше в договорі те, що застосувати "ядерку" можна й "у разі агресії проти будь-якої зі сторін із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу її суверенітету або територіальній цілісності".

Також у договорі вказано, що на території Білорусі можуть створювати військові формування та "інші об'єкти" РФ. Крім того, Росії дозволено розміщувати свої військові формування у Білорусі. Це можуть робити нібито для "запобігання і відбиття актів агресії щодо Білорусії".

Строк дії договору — 10 років. Він буде автоматично продовжуватись на наступні десятирічні терміни.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно надати ядерну зброю. За його словами, процедура вступу в НАТО може зайняти багато часу, а таке рішення допоможе зупинити РФ.

Київську електричну підстанцію відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. За його словами, у випадку обстрілу підстанції може статись ядерна аварія.