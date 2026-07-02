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Главная Новости дня РФ сбросила КАБы на Днепропетровщину: погибла 7-летняя девочка

РФ сбросила КАБы на Днепропетровщину: погибла 7-летняя девочка

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Дата публикации 2 июля 2026 13:57
Россияне убили 7-летнюю девочку на Днепропетровщине — атаковали КАБами
Спасатель тушит пожар. Архивное фото: ГСЧС

Оккупационные войска РФ 2 июля нанесли удар по Днепропетровской области управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла 7-летняя девочка, также ранены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Удар по Днепропетровской области 2 июля

Ганжа рассказал, что армия РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по Богиновской громаде Синельниковского района. В результате вражеской атаки погибла 7-летняя девочка, а еще четверо человек получили ранения.

"Пострадала целая семья. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 11-летнюю девочку. Госпитализированы и трое взрослых. Двое из них — в "тяжелом" состоянии", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Александра Ганжи

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля Россия выпустила по Украине рекордные 28 баллистических ракет и гибридных дронов. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время ударов по Киеву.

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Также известно, что этой ночью враг атаковал пять районов в Днепропетровской области. Известно, что в результате атаки есть пострадавшие, а также значительные разрушения.

А за прошедшие сутки россияне нанесли более 900 ударов по Запорожью. Разрушениям подверглись жилые дома, частные автомобили граждан и различные объекты гражданской инфраструктуры.

дети Днепропетровская область обстрелы жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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