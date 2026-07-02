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Главная Новости дня Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть значительные разрушения

Россия обстреляла Днепропетровскую область: есть значительные разрушения

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Дата публикации 2 июля 2026 08:53
Последствия вражеских атак на Днепропетровскую область 2 июля
Спасатели тушат пожары. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

За прошедшие сутки российские войска совершили серию атак на Днепропетровскую область, применив беспилотники в пяти районах. Известно, что в результате атаки есть пострадавшие, а также значительные разрушения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, цитирует Новини.LIVE.

Россия применила беспилотники в Днепропетровской области 2 июля

Наибольшее количество пострадавших было зафиксировано в Синельниковском районе, где под обстрелом оказались Петропавловская община и населенный пункт Шахтерское. Там зафиксирован пожар в четырехэтажном жилом доме, в ходе которого и пострадали два человека.

В Павлограде из-за вражеских попаданий возникло масштабное возгорание, в результате которого сгорело более десяти единиц техники, в том числе легковые автомобили, грузовики и мотоциклы.

Пожежа Дніпропетровська область
Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области 2 июля. Фото: ГСЧС

В Никопольском районе удары дронов пришлись на Никополь, а также на Марганецкую, Покровскую и Мировскую общины. Последствиями этих обстрелов стали повреждения частных домовладений, транспортных средств и зданий административного назначения.

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Кроме того, в Криворожском районе враг нанес удар по городу Апостолово, где была повреждена автозаправочная станция. В Днепровском районе под удар попали Новоалександровская и Солонянская общины, где атаки сопровождались возникновением пожаров.

Недавно Новини.LIVE сообщали о последствиях российского удара по Днепру 29 июня. Во время утренней атаки на Днепр погибли пять человек, ещё десять получили ранения, при этом серьёзно пострадало местное производственное предприятие.

В ту же ночь под вражеский удар попали пять автозаправочных станций в регионе. Следствием атаки стали разрушения оборудования и масштабные пожары, унесшие жизнь одной женщины; ещё трое гражданских лиц получили ранения.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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