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Головна Новини дня Росія обстріляла Дніпропетровську область: є великі руйнування

Росія обстріляла Дніпропетровську область: є великі руйнування

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 08:53
Наслідки ворожих атак на Дніпропетровську область 2 липня
Рятувальники гасять пожежі. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Протягом минулої доби російські війська здійснили серію атак на Дніпропетровську область, застосувавши безпілотники у п'яти районах. Відомо, що від атаки є постраждалі, а також значні руйнування.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, цитує Новини.LIVE.

Росія застосувала безпілотники по Дніпропетровській області 2 липня

Найбільша кількість постраждалих була зафіксована на Синельниківщині, де під вогнем опинилися Петропавлівська громада та населений пункт Шахтарське. Там зафіксовано пожежу у чотириповерховому житловому будинку, під час якої і постраждали двоє людей.

У Павлограді через ворожі влучання виникло масштабне займання, у якому згоріло понад десять одиниць техніки, зокрема легкові авто, вантажівки та мотоцикли.

Пожежа Дніпропетровська область
Наслідки російськиха так по Дніпропетровщині 2 липня. Фото: ДСНС

У Нікопольському районі удари дронів припали на Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Наслідками цих обстрілів стали пошкодження приватного домоволодіння, транспортних засобів та будівлі адміністративного призначення.

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Крім того, у Криворізькому районі ворог поцілив по місту Апостолове, де пошкоджень зазнала автозаправна станція. У Дніпровському районі під удар потрапили Новоолександрівська та Солонянська громади, де атаки супроводжувалися виникненням пожеж.

Нещодавно Новини.LIVE інформували про наслідки російського удару по Дніпру 29 червня. Під час ранкової атаки на Дніпро загинуло п'ятеро людей, ще десятеро отримали поранення, при цьому серйозно постраждало місцеве виробниче підприємство.

Цієї ж ночі під ворожий удар потрапили п'ять автозаправних станцій у регіоні. Наслідком атаки стали руйнування обладнання та масштабні пожежі, які забрали життя однієї жінки, ще троє цивільних отримали поранення.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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