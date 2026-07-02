Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне нанесли более 900 ударов по Запорожью за сутки: есть раненые

Россияне нанесли более 900 ударов по Запорожью за сутки: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 08:25
Массированные атаки на Запорожье за сутки: трое раненых
Спасатель ГСЧС в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили более 900 атак на Запорожскую область, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Под вражеским огнем оказались 48 населенных пунктов региона, что привело к многочисленным разрушениям инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Россия атаковала Запорожскую область с использованием различных видов оружия

В течение последних суток Запорожская область находилась под интенсивным обстрелом российских войск. Оккупанты нанесли 903 удара по 48 населенным пунктам региона, в результате чего трое местных жителей получили ранения. Российская армия применила весь арсенал вооружения, включая ракетные удары, авиацию, артиллерию и сотни дронов.

Запорожье стало целью двух вражеских ракет и 16 авиационных ударов. Помимо областного центра, авиация противника наносила удары по Комышуваси, Новониколаевке, Новояковлевке, Григоровке, Любицкому, Верхней Терсе, Червоной Кринице, Сонячному, Мировке, Даниловке и Новоселовке.

Наиболее массированными стали атаки беспилотных летательных аппаратов, которых за сутки было 652 единицы. Они атаковали как Запорожье, так и ряд поселков, в частности Кушугум, Балабино, Степногорск, Приморское, Малую Токмачку и многие другие.

Читайте также:

Кроме того, российские войска осуществили 231 артиллерийский обстрел и дважды применили реактивные системы залпового огня по Степовому и Комышувасу. Под артиллерийским обстрелом оказались Орехов, Степногорск, Гуляйпольское, Белогорье и другие населенные пункты. Всего в органы власти поступило 116 сообщений о последствиях вражеских атак. Повреждениям подверглись жилые дома, частные автомобили граждан и различные объекты гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Запорожье продолжает нести значительные разрушения из-за российских обстрелов, которые нанесли критический ущерб жилому фонду города. По данным и.о. мэра Регины Харченко, от атак пострадал каждый третий многоквартирный дом, а общее количество поврежденных частных домов уже превысило 3,5 тысячи.

Последний обстрел частного сектора кабельными ракетами, произошедший 30 июня в Запорожье, привёл к новым жертвам: один человек погиб, ещё девять получили ранения. Помимо жилых домов, россияне также разрушили местное учебное заведение, краеведческий музей и общественное пространство, продолжая систематически уничтожать инфраструктуру города.

Запорожье Запорожская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации