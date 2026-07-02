Массированные атаки на Запорожье за сутки: трое раненых

Спасатель ГСЧС в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

За прошедшие сутки российские оккупационные войска совершили более 900 атак на Запорожскую область, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Под вражеским огнем оказались 48 населенных пунктов региона, что привело к многочисленным разрушениям инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Россия атаковала Запорожскую область с использованием различных видов оружия

В течение последних суток Запорожская область находилась под интенсивным обстрелом российских войск. Оккупанты нанесли 903 удара по 48 населенным пунктам региона, в результате чего трое местных жителей получили ранения. Российская армия применила весь арсенал вооружения, включая ракетные удары, авиацию, артиллерию и сотни дронов.

Запорожье стало целью двух вражеских ракет и 16 авиационных ударов. Помимо областного центра, авиация противника наносила удары по Комышуваси, Новониколаевке, Новояковлевке, Григоровке, Любицкому, Верхней Терсе, Червоной Кринице, Сонячному, Мировке, Даниловке и Новоселовке.

Наиболее массированными стали атаки беспилотных летательных аппаратов, которых за сутки было 652 единицы. Они атаковали как Запорожье, так и ряд поселков, в частности Кушугум, Балабино, Степногорск, Приморское, Малую Токмачку и многие другие.

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Кроме того, российские войска осуществили 231 артиллерийский обстрел и дважды применили реактивные системы залпового огня по Степовому и Комышувасу. Под артиллерийским обстрелом оказались Орехов, Степногорск, Гуляйпольское, Белогорье и другие населенные пункты. Всего в органы власти поступило 116 сообщений о последствиях вражеских атак. Повреждениям подверглись жилые дома, частные автомобили граждан и различные объекты гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Запорожье продолжает нести значительные разрушения из-за российских обстрелов, которые нанесли критический ущерб жилому фонду города. По данным и.о. мэра Регины Харченко, от атак пострадал каждый третий многоквартирный дом, а общее количество поврежденных частных домов уже превысило 3,5 тысячи.

Последний обстрел частного сектора кабельными ракетами, произошедший 30 июня в Запорожье, привёл к новым жертвам: один человек погиб, ещё девять получили ранения. Помимо жилых домов, россияне также разрушили местное учебное заведение, краеведческий музей и общественное пространство, продолжая систематически уничтожать инфраструктуру города.