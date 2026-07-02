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Головна Новини дня РФ скинула КАБи на Дніпропетровщину: загинула 7-річна дівчинка

РФ скинула КАБи на Дніпропетровщину: загинула 7-річна дівчинка

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Дата публікації: 2 липня 2026 13:57
Росіяни вбили 7-річну дівчинку на Дніпропетровщині — атакували КАБами
Рятувальник гасить пожежу. Архівне фото: ДСНС

Окупаційні війська РФ 2 липня атакували Дніпропетровську область керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула 7-річна дівчинка, також є поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу. 

Удар по Дніпропетровщині 2 липня

Ганжа розповів, що армія РФ завдала удару КАБами по Богинівській громаді Синельниківського району. Внаслідок ворожої атаки загинула 7-річна дівчинка, а ще четверо людей отримали поранення. 

"Постраждала ціла родина. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 11-річну дівчинку. Госпіталізовані й троє дорослих. Двоє з них — "важкі"", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Олександра Ганжи

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 2 липня Росія випустила по Україні рекордні 28 балістичних ракет та дрони-гібриди. Ця атака стала однією з наймасштабніших за весь час ударів по Києву.

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Також відомо, що цієї ночі ворог атакував п'ять районів на Дніпропетровщині. Відомо, що від атаки є постраждалі, а також значні руйнування.

А упродовж минулої доби росіяни завдали понад 900 ударів по Запоріжжю. Руйнувань зазнали житлові будинки, приватні автомобілі громадян та різноманітні об'єкти цивільної інфраструктури.

діти Дніпропетровська область обстріли жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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