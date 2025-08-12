Видео
Главная Новости дня РФ начала масштабное наступление накануне переговоров

РФ начала масштабное наступление накануне переговоров

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:56
РФ совершили прорыв в районе Доброполья
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты совершили внезапный прорыв в Донецкой области вблизи Доброполья. Этот шаг, по мнению украинских и российских военных блогеров, может стать серьезной проблемой для Украины, если его не остановить.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Оккупанты совершили прорыв в Донецкой области

Карта DeepState во вторник, 12 августа, показала, что оккупанты быстро продвинулись на север по двум направлениям, охватывая до 10 километров, что является частью их стремления взять под полный контроль Донецкую область Украины.

deepstate 12 серпня
Оккупанты активно продвигаются в районе Доброполья. Фото: карта DeepState

Аналитики сообщили, что россияне продвинулись вблизи трех сел на участке линии фронта, связанной с двумя украинскими городами — Покровск и Константиновка.

"Российский прорыв происходит за несколько дней до саммита на Аляске в пятницу между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, где, как ожидается, оба лидера обсудят возможное соглашение о прекращении войны в Украине", — говорится в сообщении.

Бывший офицер ВСУ и основатель аналитической группы Frontelligence Insight, который действует под псевдонимом Tatarigami, заявил, что такой шаг России может привести к опасной эскалации, если его не подавить в зародыше.

"Это критически важно. Как в 2014, так и в 2015 году Россия начала масштабные наступательные операции накануне переговоров, чтобы получить преимущество. Текущая ситуация серьезная, но она далека от коллапса, о котором некоторые говорят", — написал он в соцсети X.

допис Tatarigami
Сообщение Tatarigami. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые наступления РФ.

Аналитики ISW отметили, что Путин вряд ли изменил позицию относительно войны в Украине. Сейчас он не демонстрирует готовности к компромиссам ради завершения войны против Украины.

Донецкая область оккупанты война в Украине наступление Покровск
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
