РФ здійснили прорив у районі Добропілля

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти здійснили раптовий прорив на Донеччині поблизу Добропілля. Цей крок, на думку українських та російських військових блогерів, може стати серйозною проблемою для України, якщо його не зупинити.

Про це пише Reuters.

Окупанти здійснили прорив на Донеччині

Карта DeepState у вівторок, 12 серпня, показала, що окупанти швидко просунулися на північ двома напрямками, охоплюючи до 10 кілометрів, що є частиною їхнього прагнення взяти під повний контроль Донецьку область України.

Окупанти активно просуваються в районі Добропілля. Фото: карта DeepState

Аналітики повідомили, що росіяни просунулися поблизу трьох сіл на ділянці лінії фронту, пов'язаній з двома українськими містами — Покровськ та Костянтинівка.

"Російський прорив відбувається за кілька днів до саміту на Алясці в п'ятницю між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, де, як очікується, обидва лідери обговорять можливу угоду про припинення війни в Україні", — йдеться в повідомленні.

Колишній офіцер ЗСУ та засновник аналітичної групи Frontelligence Insight, який діє під псевдонімом Tatarigami, заявив, що такий крок Росії може призвести до небезпечної ескалації, якщо його не придушити в зародку.

"Це критично важливо. Як у 2014-му, так і в 2015 році Росія розпочала масштабні наступальні операції напередодні переговорів, щоб отримати перевагу. Поточна ситуація серйозна, але вона далека від колапсу, про який деякі говорять", – написав він у соцмережі X.

Допис Tatarigami. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові наступи РФ.

Аналітики ISW зазначили, що Путін навряд змінив позицію щодо війни в Україні. Наразі він не демонструє готовності до компромісів заради завершення війни проти України.