Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ розпочала масштабний наступ напередодні переговорів

РФ розпочала масштабний наступ напередодні переговорів

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:56
РФ здійснили прорив у районі Добропілля
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти здійснили раптовий прорив на Донеччині поблизу Добропілля. Цей крок, на думку українських та російських військових блогерів, може стати серйозною проблемою для України, якщо його не зупинити.

Про це пише Reuters.

Реклама
Читайте також:

Окупанти здійснили прорив на Донеччині

Карта DeepState у вівторок, 12 серпня, показала, що окупанти швидко просунулися на північ двома напрямками, охоплюючи до 10 кілометрів, що є частиною їхнього прагнення взяти під повний контроль Донецьку область України.

deepstate 12 серпня
Окупанти активно просуваються в районі Добропілля. Фото: карта DeepState

Аналітики повідомили, що росіяни просунулися поблизу трьох сіл на ділянці лінії фронту, пов'язаній з двома українськими містами  Покровськ та Костянтинівка.

"Російський прорив відбувається за кілька днів до саміту на Алясці в п'ятницю між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним, де, як очікується, обидва лідери обговорять можливу угоду про припинення війни в Україні",  йдеться в повідомленні.

Колишній офіцер ЗСУ та засновник аналітичної групи Frontelligence Insight, який діє під псевдонімом Tatarigami, заявив, що такий крок Росії може призвести до небезпечної ескалації, якщо його не придушити в зародку.

"Це критично важливо. Як у 2014-му, так і в 2015 році Росія розпочала масштабні наступальні операції напередодні переговорів, щоб отримати перевагу. Поточна ситуація серйозна, але вона далека від колапсу, про який деякі говорять", – написав він у соцмережі X.

допис Tatarigami
Допис Tatarigami. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував нові наступи РФ.

Аналітики ISW зазначили, що Путін навряд змінив позицію щодо війни в Україні. Наразі він не демонструє готовності до компромісів заради завершення війни проти України.

Донецька область окупанти війна в Україні наступ Покровськ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації