Россия пытается захватить Орехов: Селезнев оценил ситуацию на Запорожском направлении

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в Запорожской области. В частности, противник стремится захватить Орехов. В настоящее время ситуация там достаточно динамична.

Об этом эксклюзивно сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире программы Ранок.LIVE.

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Ситуация в Запорожской области

Селезнев рассказал, что противник прилагает немало усилий, чтобы проникнуть на территорию Орехова передовыми штурмовыми отрядами.

"Ситуация достаточно динамична. Я думаю, что для того, чтобы оценить этот процесс, нужно несколько дней, потому что, судя по российской пропаганде, они уже полностью контролируют этот населенный пункт", — говорит военный эксперт.

Согласно украинским и международным отчетам, информация более сдержанная. В то же время россияне не теряют надежды захватить территории в Запорожской области.

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Орехов на карте боевых действий. Фото: DeepState

"А наши воины демонстрируют действительно яркие проявления мужества, героизма, стойкости непосредственно на поле боя. Ключевой фактор — это ресурсы, которые позволят нам сохранять эту самую стойкость", — добавил Селезнев.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на командира "Артана" и полковника Виктора Торкотюка, противник стягивает элитные бригады на Запорожское направление. Кроме того, оккупанты постоянно совершенствуют свои навыки.

Также Торкотюк подчеркнул, что для освобождения Запорожской АЭС от российских оккупантов необходима совместная операция ВСУ и спецподразделений. По его словам, это возможно, если объединить силы.