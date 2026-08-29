РФ намагається захопити Оріхів: Селезньов оцінив ситуацію на Запорізькому напрямку

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують спроби просунути в Запорізькій області. Зокрема, противник хоче захопити Оріхів. Наразі ситуація там достатньо динамічна.

Про це ексклюзивно повідомив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі Ранок.LIVE.

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Ситуація в Запорізькій області

Селезньов розповів, що противник докладає чимало зусиль, аби інфільтрувати на територію Оріхова передові штурмові загони.

"Ситуація достатньо динамічна. Я думаю, що для того, щоб оцінити той процес, треба кілька днів, бо, зважаючи на російську пропаганду, вони взагалі вже тримають під контролем повністю населений пункт", — каже військовий експерт.

Згідно з українськими та міжнародними звітами, інформація більш стримана. Водночас росіяни не полишають надії захопити території в Запорізькій області.

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Оріхів на карті бойових дій. Фото: DeepState

"А наші воїни демонструють насправді яскраві вияви мужності, героїзму, стійкості безпосередньо на полі бою. Ключовий фактор — це ресурси, які нам дозволять мати ту саму стійкість", — додав Селезньов.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на командира "Артану" та полковника Віктор Торкотюка, противник стягує елітні бригади на Запорізький напрямок. Крім того, окупанти постійно вдосконалюють навички.

Також Торкотюк наголошував, що для звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів потрібна спільна операція ЗСУ та спецпідрозділів. За його словами, це можливо, якщо обʼєднати сили.