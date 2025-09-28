Престур Донецком - МИД резко обратился к иностранным СМИ

Георгий Тихий. Фото: РБК-Украина

Ряд международных СМИ приняли участие в пропагандистском престуре на оккупированной территории Украины. Представитель украинского МИД Георгий Тихий обратился к журналистам с заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в воскресенье, 28 сентября.

МИД резко обратилось к иностранным СМИ

"Возмущен информацией о ряде международных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском престуре на оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России. СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", — говорится в сообщении.

Тихий отметил, что каждый участник этого преступления нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок нашей государственной границы, и всех их ждут юридические последствия, в частности запрет на въезд.

"Мы официально обратимся в штаб-квартиры всех этих изданий в их столицах, требуя извинений и прекращения такого поведения. Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад — это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", — заявили в МИД.

Отмечается, что именно в тот момент, когда эти СМИ наслаждались поездкой, организованной минобороны РФ, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

"Такие туры являются одной из причин, почему доверие к СМИ падает, а люди выбирают социальные сети вместо тех журналистов, которые не способны отличить добро от зла. Я уже инициировал необходимую идентификацию перечня медиа и их участников, чтобы обеспечить им последствия, описанные выше", — добавил Тихий.

Что известно о престуре

15 сентября россияне в очередной раз устроили пропагандистский престур для иностранной делегации из пророссийских активистов, журналистов и политиков.

Иностранная делегация в оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

В состав делегации вошли 10 человек из восьми стран — Бангладеш, Бельгии, Бразилии, Словакии, США, Турции, Франции и Чехии.

Иностранцы посетили пропагандистские локации — "Аллею ангелов" и "Аллею Героев", а также так называемый музей "Великой Отечественной войны".

