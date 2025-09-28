Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ провела экскурсию по Донецку для иностранных СМИ — реакция МИД

РФ провела экскурсию по Донецку для иностранных СМИ — реакция МИД

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 22:27
Престур Донецком - МИД резко обратился к иностранным СМИ
Георгий Тихий. Фото: РБК-Украина

Ряд международных СМИ приняли участие в пропагандистском престуре на оккупированной территории Украины. Представитель украинского МИД Георгий Тихий обратился к журналистам с заявлением.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в воскресенье, 28 сентября.

Реклама
Читайте также:

МИД резко обратилось к иностранным СМИ

"Возмущен информацией о ряде международных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском престуре на оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России. СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", — говорится в сообщении.

Тихий отметил, что каждый участник этого преступления нарушил международное право и национальное законодательство Украины, пересекая неконтролируемый участок нашей государственной границы, и всех их ждут юридические последствия, в частности запрет на въезд.

"Мы официально обратимся в штаб-квартиры всех этих изданий в их столицах, требуя извинений и прекращения такого поведения. Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад — это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", — заявили в МИД.

Отмечается, что именно в тот момент, когда эти СМИ наслаждались поездкой, организованной минобороны РФ, по меньшей мере 28 украинских журналистов незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

"Такие туры являются одной из причин, почему доверие к СМИ падает, а люди выбирают социальные сети вместо тех журналистов, которые не способны отличить добро от зла. Я уже инициировал необходимую идентификацию перечня медиа и их участников, чтобы обеспечить им последствия, описанные выше", — добавил Тихий.

Что известно о престуре

15 сентября россияне в очередной раз устроили пропагандистский престур для иностранной делегации из пророссийских активистов, журналистов и политиков.

ЗМІ
Иностранная делегация в оккупированном Донецке. Фото: росСМИ

В состав делегации вошли 10 человек из восьми стран — Бангладеш, Бельгии, Бразилии, Словакии, США, Турции, Франции и Чехии.

Иностранцы посетили пропагандистские локации — "Аллею ангелов" и "Аллею Героев", а также так называемый музей "Великой Отечественной войны".

Напомним, ранее сообщалось, что РФ на оккупированных территориях заставляет учителей врать детям.

Также недавно РФ запустила новый фейк об Украине.

МИД СМИ оккупанты Донецк Россия Георгий Тихий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации