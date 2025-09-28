Відео
Головна Новини дня РФ провела екскурсію Донецьком для іноземних ЗМІ — реакція МЗС

РФ провела екскурсію Донецьком для іноземних ЗМІ — реакція МЗС

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 22:27
Престур Донецьком - МЗС різко звернулось до іноземних ЗМІ
Георгій Тихий. Фото: РБК-Україна

Низка міжнародних ЗМІ взяли участь в пропагандистському престурі на окупованій території України. Речник українського МЗС Георгій Тихий звернувся до журналістів із заявою.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у неділю, 28 вересня.

Читайте також:

МЗС різко звернулось до іноземних ЗМІ

"Обурений інформацією про низку міжнародних ЗМІ, які взяли участь у пропагандистському престурі на окуповані території України, організованому Міноборони Росії. ЗМІ, які взяли в цьому участь, зіткнуться з далекосяжними наслідками для своєї репутації та діяльності в Україні", — йдеться в повідомленні.

Тихий наголосив, що кожен учасник цього престуру порушив міжнародне право та національне законодавство України, перетинаючи неконтрольовану ділянку нашого державного кордону, і на всіх них чекають юридичні наслідки, зокрема заборони на в'їзд.

"Ми офіційно звернемося до штаб-квартир усіх цих видань у їхніх столицях, вимагаючи вибачень та припинення такої поведінки. Якщо російські воєнні злочинці ведуть вас за руку на землю, яку вони вкрали та якій завдали неймовірних страждань, лише для того, щоб представити вам фальшивий фасад  це не журналістика, а відбілювання воєнних злочинів", — заявили в МЗС.

Зазначається, що саме в той момент, коли ці ЗМІ насолоджувалися поїздкою, організованою міноборони РФ, щонайменше 28 українських журналістів незаконно утримуються в російських в'язницях.

"Такі тури є однією з причин, чому довіра до ЗМІ падає, а люди обирають соціальні мережі замість тих журналістів, які не здатні відрізнити добро від зла. Я вже ініціював необхідну ідентифікацію переліку медіа та їхніх учасників, щоб забезпечити їм наслідки, описані вище", — додав Тихий.

Що відомо про престур

15 вересня росіяни вчергове влаштували пропагандистський престур для іноземної делегації з проросійських активістів, журналістів та політиків.

ЗМІ
Іноземна делегація в окупованому Донецьку. Фото: росЗМІ

До складу делегації ввійшли 10 осіб з восьми країн — Бангладеш, Бельгії, Бразилії, Словаччини, США, Туреччини, Франції та Чехії. 

Іноземці відвідали пропагандистські локації — "Алею янголів" та "Алею Героїв", а також так званий музей "Великої Вітчизняної війни". 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ на окупованих територіях змушує вчителів брехати дітям.

Також нещодавно РФ запустила новий фейк про Україну.

МЗС ЗМІ окупанти Донецьк Росія Георгій Тихий
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
