Зеленский заслушал доклад МО по контактам с США - обращение

РФ продолжает бить по Украине — главное из обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 апреля, заслушал доклад Министра обороны Рустема Умерова. Речь шла о контактах с американскими партнерами.
Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении к украинцам.
Доклады Зеленскому
По словам Зеленского, Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики. Речь идет об ударах ракетами и дронами, в частности, сегодня оккупанты атаковали Херсон.
В городе от российского дрона пострадал объект энергетики, враг абсолютно сознательно и целенаправленно целился по оборудованию. В результате обстрела часть города оставалась без электроэнергии.
Президент подчеркнул, что украинская сторона настаивает на том, что каждое такое нарушение должно быть зафиксировано, а партнеры должны дать ответ.
"Именно из таких маленьких деталей состоят большие задержки Россией дипломатического процесса. Безусловное прекращение ударов, которое предложила Америка, сейчас не реализовано только из-за позиции России", — добавил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня, зато Россия и дальше хочет продолжать войну.
Также сегодня президент провел встречу с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом — обсудили дальнейшую поддержку Украины.
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