Зеленский заслушал доклад МО по контактам с США - обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 апреля, заслушал доклад Министра обороны Рустема Умерова. Речь шла о контактах с американскими партнерами.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем видеообращении к украинцам.

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По словам Зеленского, Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики. Речь идет об ударах ракетами и дронами, в частности, сегодня оккупанты атаковали Херсон.

В городе от российского дрона пострадал объект энергетики, враг абсолютно сознательно и целенаправленно целился по оборудованию. В результате обстрела часть города оставалась без электроэнергии.

Президент подчеркнул, что украинская сторона настаивает на том, что каждое такое нарушение должно быть зафиксировано, а партнеры должны дать ответ.

"Именно из таких маленьких деталей состоят большие задержки Россией дипломатического процесса. Безусловное прекращение ударов, которое предложила Америка, сейчас не реализовано только из-за позиции России", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Зеленский заявил, что Украина готова на безусловное прекращение огня, зато Россия и дальше хочет продолжать войну.

Также сегодня президент провел встречу с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом — обсудили дальнейшую поддержку Украины.