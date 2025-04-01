Зеленський заслухав доповідь МО щодо контактів зі США — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 квітня, заслухав доповідь Міністра оборони Рустема Умєрова. Йшлося про контакти з американськими партнерами.

Про це український лідер сказав у вечірньому відеозверненні до українців.

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За словами Зеленського, Україна передала США необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Йдеться про удари ракетами та дронами, зокрема, сьогодні окупанти атакували Херсон.

У місті від російського дрона постраждав обʼєкт енергетики, ворог абсолютно свідомо та цілеспрямовано цілив по обладнанню. Внаслідок обстрілу частина міста залишалась без електроенергії.

Президент наголосив, що українська сторона наполягає на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване, а партнери мають надати відповідь.

"Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна готова на безумовне припинення вогню, натомість Росія і далі хоче продовжувати війну.

Також сьогодні президент провів зустріч з головою МЗС Литви Кястутісом Будрісом — обговорили подальшу підтримку України.