Зеленський зустрівся із партнерами у Бучі - які результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту, які прибули до Бучі у річницю звільнення міста від російських окупантів. Візит закордонних делегацій цього дня став важливим символом міжнародної підтримки України.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Президент повідомив, що учасники саміту наголосили, що Європа не забуде моральних уроків цієї війни.

"Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності", — заявив він.

Зеленський подякував партнерам за візит і висловив вдячність за всебічну допомогу, яку партнери продовжать надавати. Він наголосив на важливості оборонної та гуманітарної підтримки, а також сприяння у захисті територіальної цілісності та просуванні України на шляху до членства в Євросоюзі.

Президент запевнив, що Україна продовжить працювати над тим, щоб відповідальність Росії за війну була відчутною та неминучою.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на саміті в Бучі наголосив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та цієї війни.

Також ми писали, що подружжя Зеленських вшанували пам'ять жертв російської окупації Бучі.