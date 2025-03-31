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Зеленський анонсував посилення військової допомоги партнерів

31 березня 2025 23:53
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський зустрівся із партнерами у Бучі - які результати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками парламентів країн-партнерів та Європарламенту, які прибули до Бучі у річницю звільнення міста від російських окупантів. Візит закордонних делегацій цього дня став важливим символом міжнародної підтримки України.

Про це український лідер написав у Telegram.

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Президент повідомив, що учасники саміту наголосили, що Європа не забуде моральних уроків цієї війни. 

"Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності", — заявив він.

Зеленський подякував партнерам за візит і висловив вдячність за всебічну допомогу, яку партнери продовжать надавати. Він наголосив на важливості оборонної та гуманітарної підтримки, а також сприяння у захисті територіальної цілісності та просуванні України на шляху до членства в Євросоюзі. 

Президент запевнив, що Україна продовжить працювати над тим, щоб відповідальність Росії за війну була відчутною та неминучою.

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на саміті в Бучі наголосив, що Україна не пробачить Росії її злочинів та цієї війни.

Також ми писали, що подружжя Зеленських вшанували пам'ять жертв російської окупації Бучі.

Володимир Зеленський військова допомога Буча Європарламент війна в Україні
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