Зеленский встретился с партнерами в Буче - какие результаты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями парламентов стран-партнеров и Европарламента, которые прибыли в Бучу в годовщину освобождения города от российских оккупантов. Визит иностранных делегаций в этот день стал важным символом международной поддержки Украины.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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Президент сообщил, что участники саммита отметили, что Европа не забудет моральных уроков этой войны.

"Не может быть такого, чтобы Путина и других российских преступников, само такое российское государство выводили из-под ответственности", — заявил он.

Зеленский поблагодарил партнеров за визит и выразил благодарность за всестороннюю помощь, которую партнеры продолжат оказывать. Он отметил важность оборонной и гуманитарной поддержки, а также содействие в защите территориальной целостности и продвижении Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Президент заверил, что Украина продолжит работать над тем, чтобы ответственность России за войну была ощутимой и неизбежной.

Напомним, Зеленский во время выступления на саммите в Буче подчеркнул, что Украина не простит России ее преступлений и этой войны.

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