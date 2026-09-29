Атака РФ 29 сентября: днем ПВО сбила 95 из 112 дронов

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В течение дня 29 сентября Россия нанесла по Украине 112 ударов с помощью ударных беспилотников различных типов. Силы противовоздушной обороны за этот период сбили и нейтрализовали 95 вражеских БпЛА. По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдались еще несколько ударных беспилотников.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала Украину 112 дронами

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска атаковали Украину 29 сентября с 6:30 до 18:00. За это время было задействовано 112 ударных БпЛА, из которых 29 — реактивные, а также дроны "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и других типов.

Украинская противовоздушная оборона в течение указанного периода сбила или подавила 95 БпЛА. Среди них 18 были реактивными.

В Воздушных силах сообщили, что по состоянию на 18:00 в воздушном пространстве наблюдалось несколько ударных беспилотников.

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Скриншот сообщения ВВС ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщили, что российские войска нанесли четыре авиаудара по центру Сум, один из них пришелся на школу, где проходили занятия. В результате атаки погибли два человека. Из здания школы эвакуировали 100 человек, которые во время удара находились в укрытии.

Новини.LIVE также писали, что 29 сентября во время атаки РФ на Сумы одна из управляемых авиационных бомб попала в центральное кладбище, повредив более 50 могил. В результате атаки, по имеющимся данным, двое погибли и девять человек получили ранения, в том числе трое детей.