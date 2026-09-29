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Головна Новини дня РФ продовжує атакувати Україну: протягом дня ППО збила 95 БпЛА

РФ продовжує атакувати Україну: протягом дня ППО збила 95 БпЛА

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29 вересня 2026 20:16
Атака РФ 29 вересня: вдень ППО збила 95 із 112 дронів
Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

Росія протягом дня 29 вересня атакувала Україну 112 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони за цей період збили та подавили 95 ворожих БпЛА. Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігалися ще декілька ударних безпілотників.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, інформує Новини.LIVE.

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Росія атакувала Україну 112 дронами

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну 29 вересня з 6:30 до 18:00. За цей час було застосовано 112 ударних БпЛА, з яких 29 — реактивні, а також дрони "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" та інших типів.

Українська протиповітряна оборона протягом зазначеного періоду збила або подавила 95 БпЛА. Серед них 18 були реактивними.

У Повітряних силах повідомили, що станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігалися декілька ударних безпілотників.

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Скриншот повідомлення ПС ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російські війська завдали чотирьох авіаударів по центру Сум, один із них припав на школу, де тривало навчання. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Із будівлі школи евакуювали 100 людей, які під час удару перебували в укритті.

Новини.LIVE також писали, що 29 вересня під час атаки РФ на Суми одна з керованих авіаційних бомб влучила в центральне кладовище, пошкодивши понад 50 могил. Внаслідок атаки відомо про двох загиблих і дев’ятьох поранених, серед них троє дітей.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ реактивні дрони
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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